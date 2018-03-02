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İsrail Başbakanı Netanyahu 5 saat sorguya çekildi

İsrail polisi, Başbakan Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguladı.

02 Mart 2018 Cuma 19:56
İsrail Başbakanı Netanyahu 5 saat sorguya çekildi
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KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguladığı bildirildi.

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasında olası 5 senaryoNetanyahu'ya yönelik yolsuzluk dosyalarının ardı kesilmiyor

İbrani Radyosunda yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguya çekildi.

Netanyahu ile eş zamanlı eşi Sara Netanyahu da Lod kentindeki polis merkezinde ifade verdi.

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde sorguda Netanyahu'ya İsrail'deki en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'le ilgili dava hakkında sorular sorulduğu ifade edildi.

Buna göre Netanyahu'ya Bezeq'e ulaştırma bakanlığı üzerinden bazı iltimaslar tanıması karşılığında taleplerde bulunması ve İsrailli haber sitesi Walla'da kendisi hakkında daha ayrıcalıklı haberler yapılmasıyla ilgili Bezeq'in ortağı ve Walla'nın da sahibi olan Shaul Elovitch'le anlaşmaları hakkında sorular yönetildiği aktarıldı.

Ses kayıtları delil olarak kullanıldı

Polisin sorgu sırasında Elvitch'in Walla internet sitesi editörüne Netanyahu yanlısı haberler yayınlaması için baskı yaptığı ses kayıtlarını delil olarak kullandığı belirtildi.

Sara Netanyahu'nun ifadesinde ise Bezeq'in sahibi Shaul Elovitch'in eşi ile yaptığı bazı telefon görüşmeleriyle ilgili açıklama istendiği aktarıldı.

Konuyla alakalı İsrail polisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade veren Netanyahu, kendisi ve eşine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Muhabirler: Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout, Zeynep Hilal Karyağdı

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