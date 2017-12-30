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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen dünkü gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu 20 yaşındaki Salih şehit oldu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:08
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
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GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Cemal Muhammed Salih'in (20) bu sabah şehit olduğu bildirildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih'in tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit olduğunu belirtti.

Salih, dün Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Muhabir: Ali Semerci

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