İsrail askerleri Gazze sınırında biri çocuk 3 Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu, 80 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampının doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan Muhammed Şakkura (21), Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil ve Han Yunus kentinin doğusunda Hani Affane'nin (21) şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 18'i çocuk 80 Filistinlinin yaralandığı, 6'sının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

