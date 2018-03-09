İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinliler de İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

❮❯Gazze'de Kudüs'e destek gösterisiABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı Gazze'de protesto edildi. Filistinli ulusal ve İslami grupların çağrısını üzerine Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu yaralanan bir Filistinli, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )09.03.2018 Ashraf Amra1 / 13

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus, Cibaliya beldesi ve Gazze'nin doğu bölgelerinde 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, bir Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle baygınlık geçirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak







