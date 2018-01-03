banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İsrail, 740 Filistinli gazetecinin hakkını ihlal etti

İsrail güçleri ile Filistin makamlarının, 2017 yılında Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere yönelik 909 ihlalde bulunduğu belirtildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:19
İsrail, 740 Filistinli gazetecinin hakkını ihlal etti
banner230

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri ile Filistin makamlarının, 2017 yılında Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli gazetecilere yönelik 909 ihlalde bulunduğu belirtildi.

İsrail polisi gazetecilere saldırdıİsrail 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ramallah'taki sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, "İsrail güçleri, Batı Şeria ve Gazze'de gazetecilere yönelik 740, Filistin makamları da 169 ihlalde bulundu." dedi.

İhlallerin "gözaltına alma, gerçek mermiyle yaralama, darbetme, basın organlarının yayın yapmasını engelleme ve uydu kanalları ile basın ofislerini kapatma"dan oluştuğuna dikkati çeken Ebubekir, 2017 yılında gazetecilere yönelik ihlallerin 2016'ya kıyasla yüzde 37 oranında artış gösterdiğine işaret etti.

Muhabir: Qays Abu Samra, Gülşen Topçu

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim