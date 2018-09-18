Isparta'da elma hasadı

ISPARTA (AA) - Türkiye elma üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Isparta'da hasat başladı.

Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde üretimi yapılan, iç ve dış piyasada alıcısı olan Isparta elmasında bu yılki hasat yüz güldürüyor.

Sezona erken başlayan Gelendost ilçesindeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giderek elma topluyor. Burada kasalara konulan elmalar soğuk hava depolarına taşınıyor, yıkanıp, paketleniyor. Satışa hazır hale getirilen elmalar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Üreticiler geçen yıl elde edilen 700 bin tonluk rekolteyi bu yıl geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, kentin elma üretiminde Türkiye sıralamasında söz sahibi olduğunu söyledi.

Üretim miktarının yanı sıra aromasından dolayı da Isparta elmasının tercih edildiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu yıl elma fiyatları iyi. İyi elma iyi kazanç getiriyor. Bin 35 rakımlı bir ilde yaşıyoruz. Bundan dolayı elmanın aroması daha güzel oluyor. Bunun yanı sıra Eğirdir Gölü'nün de etkisi var. Hasat edilen elmalarımızı koruyacak soğuk hava depolarımız da mevcut. Depolara koyduğumuz elmalarımızı belli bir süre sonra metropol illere ve yurt dışındaki ülkelere gönderiyoruz. Yaklaşık 50 ilde elma üretimi söz konusu fakat ilk sırada biz varız. Hasat edilen elmalarımızın büyük bir bölümünü büyükşehirlere gönderiyoruz. Oralardan talep fazla oluyor. Yurt dışında Çin ve Hindistan'a gönderiyoruz. Hindistan biraz daha fazla alıyor. Geçen yıl 700 bin ton rekoltemiz vardı. Bu sene de aynı rekolteyi bekliyoruz."

Selçuk, Isparta elmasını yurt dışında daha fazla ülkeye göndermek için farklı pazar arayışları içerisinde olduklarını ifade ettti.

Bu seneki fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu dile getiren Selçuk, "Elmanın kalitesine göre 1,2 ile 2 lira arasında fiyatlar var. Üreticimiz ne kadar kaliteli elma üretirse o kadar kazanç elde etmiş olur." dedi.

"Elma Isparta'nın ekonomisinde lokomotiftir"

Selçuk, Isparta'da çok sayıda ailenin elma üretimiyle uğraştığını ve geçimini elmayla sağladığını vurguladı. Elmanın Isparta ve ülke ekonomisine önemli katkı verdiğini belirten Selçuk, her ilin kendisine has bir ürününün olduğunu, gülün, lavantanın yanı sıra Isparta'da elmanın da öne çıktığını ifade etti.

Elmanın Isparta ekonomisinin lokomotifi olduğuna, yeni üretim alanları açmak için çalıştıklarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli ekonominin temeli ziraattir. Isparta'mızda bu ürünü daha da geliştirmek bizim görevimizdir. Elmamızın kalitesi ve aroması iyi. Elma, bozulabilecek bir ürün. Bundan dolayı soğuk hava depoları gerekiyor. Ortalama 450 bin ton kapasiteye sahip soğuk hava deposu var. Hasat ettiğimiz elmalar soğuk hava depolarında muhafaza edilip, yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor. İnsanlar artık Isparta elması ile başka ilin elmasını ayırt edebiliyor."

Isparta ve ilçelerinin Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 25'ini karşıladığını söyleyen Selçuk, bu değerin daha da artırılması için çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

"Elma konusunda tecrübeliyiz"

Gelendost Ziraat Odası Başkanı Ömer Uysal ise sezona hızlı bir şekilde giriş yaptıklarını söyledi.

İlçede genç ağaç olduğu için hasadın erken başladığını ifade eden Uysal, güzel bir sezon geçirme umudu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye piyasasında Isparta elmasının övüldüğüne vurgu yapan Uysal, "Aroma ve kalite olarak elmamız Türkiye piyasasında en kaliteli elma olarak konuşuluyor. Elma konusunda tecrübeliyiz. İşçi ve elma kalitesi olarak iyi yerdeyiz." diye konuştu.

Elma üreticisi Mehmet Erkan ise hasat çalışmalarına seri bir şekilde devam ettiklerini belirtti.