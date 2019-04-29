İspanya'da sosyalistlerin ilk tercihi azınlık hükümeti

MADRİD (AA) - İspanya'da dün yapılan erken genel seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelebilecek meclis çoğunluğunu elde edemeyen Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yöneticileri ilk tercihlerinin azınlık hükümeti olacağını açıkladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo ve PSOE Genel Sekreter Yardımcısı Jose Luis Abalos, 28 Nisan seçim sonuçlarını İspanyol basına değerlendirdi.

İspanya'yı gelecek 4 yılda istikrarlı şekilde yönetecek bir hükümet kurmaya çalışacaklarını vurgulayan Calvo, "Eğer şimdiye kadar 85 milletvekiliyle ülkeyi yönetebildiysek şimdi elde ettiğimiz 123 milletvekiliyle daha rahat yönetiriz. Bunu, İspanyol siyasetinde iş birliği kültürü yolunu açan seçim sonuçlarını iyi okuyarak yapacağız. PSOE, tek başına bir hükümet kurmayı deneyecek." dedi.

Abalos da Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez'in bir azınlık hükümeti kurmak için "yeterli çoğunluğa" sahip olduğunu savundu.

Mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan PSOE'nin hükümet kurması için önünde iki zorlu alternatif bulunuyor.

Bunlardan ilki ve en öne çıkan seçenek, PSOE'nin dışarıdan aşırı sağ görüşlü Unidas Podemos ve bağımsızlık yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin desteğini alarak mecliste çoğunluğu yakalaması olarak gösteriliyor.

Ancak ERC'nin "bağımsızlık referandumu için müzakerelerin başlatılması, yargılanan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması ve yurt dışına kaçanların geri dönüşünün garanti edilmesi" şartlarına PSOE karşı çıkıyor.

ERC liderlerinden Gabriel Rubian, bağımsızlık referandumu taleplerine atfen, PSOE ve Unidas Podemos'u "siyasi bir sorunu çözmek için cesur olmaya" çağırdı.

Rubian, diğer taraftan PSOE lideri Sanchez'in hükümeti Unidas Podemos ve ERC ile kurmaktansa, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar partisi C's ile anlaşarak kurması halinde "çok daha rahat olacağını bildiğini" savundu.

Abalos ise İspanyol gazetecilerin "ERC'nin desteğini almaya çalışacak mısınız?" sorusuna "Şu anda öyle bir arayışa girmeyeceğiz. Seçim öncesi böyle bir şeye girmeyeceğimizi söylemiştik ve girmeyeceğiz." cevabını verdi.

İkinci alternatif olan ve özellikle ekonomi dünyasının tercih ettiği, PSOE ile C's'nin koalisyon olasılığı da şimdilik uzak gözüküyor.

Zira, C's'nin üst düzey yöneticisi Ines Arrimadas, olası bir PSOE-C's koalisyonuna ilişkin gazetecilerin sorusuna "PSOE ile hiçbir koalisyon görüşmesi olmayacak." karşılığını vererek, bu hükümet alternatifine kapıyı kapattı. İspanya'da sağ siyasi blokta liderliğe oynayan ve gelecekte iktidara gelme planları yapan C's, PSOE'yi Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere "göz yummakla" suçluyor.

Ayrıca İspanya'nın demokrasi tarihinde bu zamana kadar hiçbir koalisyon hükümetinin kurulmaması da önemli bir ayrıntı olarak dikkati çekiyor.

İspanya'da piyasalar seçim sonuçlarına olumsuz tepki verdi

Diğer yandan ülkedeki siyasi belirsizliğin devam etmesi piyasalara da olumsuz etki yaptı.

Madrid borsası sabah yüzde 0,74'lük düşüşle açılırken, öğlene doğru bu düşüş yüzde 0,8'e ulaşarak Avrupa borsaları arasında en büyük kaybın görüldüğü yer oldu.

Meclis ve Senato 21 Mayıs'ta işbaşı yapacak

İspanya'da, 28 Nisan seçimlerinden sonra Meclisin ve Senatonun 21 Mayıs'ta açılması ve başkan seçimlerinin ardından Meclisteki tüm siyasi partilerin liderlerini kabul edecek Kral 6. Felipe'nin PSOE lideri Sanchez'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi öngörülüyor.

İspanya'da 28 Nisan'daki genel seçimler sonrası Meclis ve Senatoda dağılım şu şekilde oluştu:

350 sandalyeli Meclis: Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos (UP) 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, ülkedeki bazı özerk yönetimlerde faaliyet gösteren diğer siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik (Junts) 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, EH Bildu 4, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Navarra (NA+) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1.

208 sandalyeli Senato: PSOE 121, PP 56, ERC 11, PNV 9, C's 4, NA+ 3, Junts 2, EH Bildu 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1.

Muhabir: Şenhan Bolelli