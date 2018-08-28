İspanya'da 'sarı kurdele' gerilimi

MADRİD (AA) - İspanya'da, bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri kamusal alanlara asan ayrılıkçılar ile bunları söken bağımsızlık karşıtları arasında şiddete varan gerilimler yaşanıyor.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler ve sonrasındaki tutuklamaların ülkeye etkisi sürüyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asıyor. Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bazen organize bir şekilde bunları söküyor ya da kesiyor.

En az 200 olay

Ülkede, sembolleri asan ayrılıkçılarla ile bunları söken birlik yanlıları arasında yaşanan çok sayıda olay polis kayıtlarına geçti. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Omnium'un Başkanı Marcel Mauri, Katalonya Radyosuna yaptığı açıklamada, bu sayının 200'ü bulduğunu öne sürdü.

Barselona'da 22 Temmuz'da bir bağımsızlık karşıtı, tutukluları simgeleyen sarı haçlarla dolu bir meydana aracıyla hızlı bir şekilde girdi. Bazı haçları ezen kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yine Barselona'da 16 Ağustos'ta sarı kurdeleleri söken bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve ardından da darbedildi.

Geçen hafta sonu ise bir parkın girişindeki sarı kurdeleleri söken bir kadın, bir adamın şiddetine ve hakaretlerine maruz kaldı. Yanında üç küçük çocuğu bulunan kadının burnunun kırıldığı öne sürülürken, olay sonrası kaçan adamın kimliği tespit edilse de henüz Katalan polisi tarafından gözaltına alınmadı.

Katalan polisi kurdeleleri sökenleri tespit etti

Olaylar devam ederken Katalan polis teşkilatı Mossos, 17 Ağustos'ta Tarragona'nın üç kasabasındaki sarı kurdeleleri söken 14 kişinin kimliğini tespit etti. 24 Ağustos'ta ise sarı kurdele şeklindeki çizimlere kırmızı ekleyerek İspanyol bayrağının renklerine çeviren sekiz kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Katan hükümeti kurdeleleri sökenleri uyardı

Tartışmalar büyürken bağımsızlık yanlısı yerel Katalonya hükümeti, kurdeleleri sökenler hakkında yasal işlem yapılmasını isteyerek para cezası uyarısında bulundu.

Savcılık: Asmak da sökmek de suç değil

Buna karşın İspanya Başsavcısı Maria Jose Segarra, dün yaptığı açıklamada, kamusal alanlara kurdele asma veya bunları sökmenin herhangi bir suç teşkil etmediğini ve her ikisin de "ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu" belirtti.

Savcılık ayrıca Mossos'tan kimlik tespiti yaparken ne gibi kriterleri esas aldıklarına dair bilgi isteyerek sürece dahil oldu.

9 Katalan lider tutuklu

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya yargısı, "devlete isyanla" suçlanan hükümet üyeleri ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisi 25 Katalan'dan 9'unun tutuklanmasa, 9'unun kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, bu kişilerden 7'si ise kaçmıştı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlar, sadece "devlete isyan" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Muhabir: Hasan Esen











