İSMEK'lerde mobbing iddiası İBB Meclisi'nde

İBB Ocak ayı meclis 2. oturumu Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Batur, İSMEK'i "halk üniversitesi" olarak niteleyerek, İBB yönetimini, kurumu yok etmeye çalışmakla suçladı.

İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından İSMEK'e bilinçli şekilde operasyon yapıldığını öne süren Batur, şöyle konuştu:

"İlgili Genel Sekreter Yardımcısı tarafından herhangi bir rapora dayanmadan tamamen keyfi olarak, depreme dayanaksız denilerek ilk etapta kurslardan 45 tanesi kapatılmıştır. Kapatılan kurs merkezlerinin olduğu binalarda diğer işletmeler faaliyetlerine devam etmektedir. Madem binalar depreme dayanıksız ise İSMEK kurslarının merkezlerinin kapatıldığı gibi neden diğer işletmelerin faaliyetlerine de son verilmemiştir. 30 Haziran 2019 itibarıyla İSMEK'te görev yapan 2 bin 100 yarı zamanlı öğretmenin, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle görevlerine son verilmiştir."

İBB yönetiminin, sözleşmesi biten öğretmenlerin mağdur edilmeyeceğine dair defalarca güvence verdiğini ve bu doğrultuda 23 Eylül 2019'da öğretmenlerin işe başlamasıyla ilgili hizmet ihalesi yapmayı kararlaştırdığını belirten Batur, ihalenin 16 Eylül'de iptal edilerek binlerce kişi ve ailesinin mağdur edildiğini kaydetti."Sözleşmelerine uygun olmayan bir iş teklif edilip sözleşmeleri feshedildi"

İSMEK yönetim merkezlerindeki eşyaların bir hafta sonu apar topar boşaltıldığını ve pazartesi günü iş yerlerine gelen insanların özel eşyalarının da kaybolduğunu aktaran Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSMEK yönetim merkezi kapandıktan sonra çalışan personeller ayrı ayrı yerlerde, farklı görevler verilerek mobbing uygulanmaya başlanmıştır. İSMEK üst yöneticilerine herhangi bir çalışma ofisi ve iş vermeden 3 ay boyunca mobbing uygulayıp aralık ayında sözleşmelerine uygun olmayan bir iş teklif edilmiş ve akabinde 'Size uygun bir iş bulunamamıştır.' diyerek sözleşmeleri fesih edilmiştir. İlgili Genel Sekreter Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü tarafından İSMEK bölge sorumlularına ve yöneticilerine hala mobbing uygulanmaya devam ediliyor. Bu uygulamalar sırasında Genel Sekreter Yardımcısı hanımefendi tarafından bölge sorumluları, kıyafet ve dini anlayışları ile alay edilip küçük düşürülmeye çalışılmıştır."

Lise mezunu danışma görevlileri bölge sorumlusu yapıldı

Daha önce öğretmenlik yapmış idarecilerin de haftada 3 gün öğretmenlik yapma şartı getirilip işten atılmakla tehdit edildiklerini öne süren Batur, çalışanlara baskının her alanda kendisini gösterdiğini aktardı.

İkametlerine yakın İSMEK'lerde çalışanlara, farklı yerlerde görevlendirilerek baskı kurulduğunu bildiren Batur, "Kağıthane çalışanı Beykoz'a, Beykoz çalışanı Gaziosmanpaşa'ya görevlendirilerek mobbing uygulanmaya devam ediliyor. Bölge sorumlularının yanına sözde akademik çalışma adı altında eş bölge sorumluları atanmıştır. Lise mezunu danışma görevlileri bölge sorumlusu görev yetkisiyle görevlendirilmiştir. Bu danışma görevlileri de İBB yöneticilerinin akrabası olduklarını açıkça dillendirmektedir. İBB Hayat Boyu Müdür ve Yardımcıları, İSMEK Bölge Sorumluları ile yaptığı toplantılarda kendilerine sürekli olarak önemsiz ve gereksiz kişiler gibi davranarak mobbing uygulamaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yapılan uygulamalar sebebiyle İSMEK'lere başvuruların da önemli oranda azaldığını dile getiren Batur, "2018 İSMEK kursiyerlerinin sayısı 400 binin üzerindeyken bu dönem, yani 2019-2020 İSMEK kayıt sayısı 100 bini bulmadı. Kayıt süresini bir günle sınırlı tuttunuz. Vatandaş kayıt yaptıramadı. Kayıt aldıklarınızı da öğretmenlerin sözleşmeleri iptal edildiği için kapatmak zorunda kaldınız. Açık kalanlar da kör topal misali devam ediliyor." ifadesini kullandı.