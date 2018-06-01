"İşleri güçleri tehdit, korku salmak"

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Meydanda efeleniyorlar. Kimisi TRT'yi satacağım diyor, kimisi TRT'dekileri tehdit ediyor; 'Önünde miting yapacağım, gelirsem size dünyanın kaç köşe olduğunu göstereceğim'. Adamların işleri güçleri tehdit, korku salmak." dedi.

Bozdağ, Yerköy ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'ın, yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetileceğini ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin, istikrarsızlıktan, kavgadan, çatışmadan kaybetmesinin sona ereceğine işaret etti.

"Eski Türkiye"ye, parlamenter siteme yeniden dönme isteğinde olanların bulunduğuna işaret eden Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ve diğer adayların da derdinin bu olduğunu bildirdi.

Seçim dönemlerinde, iktidara talip olanların, projelerini anlatmaları gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi yıkım ekibi bir olmuş, yıkım ekibine milletten oy istiyorlar; 'Bize oy verin, biz iyi yıkarız. Tayyip Erdoğan'ı, köprüleri, hastaneleri yıkarız, TRT'yi satarız, yerli otomobili durdururuz'. Siz ne işe yararsınız? Yıkmak kolay iş. Yıkmak her kişinin işi ama yapmak er kişinin, ustanın, Tayyip Erdoğan'ın, arkadaşlarının işi. Projesi yıkmak olanlara, durdurmak olanlara millet oy vermeyecek, esas onları sandıkta bu millet yıkacaktır. Onları 24 Haziran'da bu millet durduracaktır. 'Yıkıcılarla, bozucularla, bozguncularla bizim işimiz yoktur' diyecektir. Hep bir araya gelmişler, Tayyip Erdoğan'ı yıkacaklarmış."

Avrupa ülkelerinin, Türkiye'deki seçimlere yönelik tutumlarına işaret eden Bozdağ, milletin kendi iradesine tuzak kuranlara tarih boyunca ders verdiğini vurguladı.

- "Tayyip Erdoğan'ı yenemezsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı düşmanlıkta ittifak edildiğini dile getiren Bozdağ, Erdoğan'ın bu düşmanlığı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bunların seçim propagandasını yapmak için gittiği yolları otobana çevirdi de bunlara kötülük mü yaptı? Bunların bindikleri uçakları her ile neredeyse indirecek derecede havaalanıyla donattı da hata mı etti? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü, yanlış mı yaptı? Hangi kötülüğü yaptı? Yaptığı bir kötülük yok. Tek yaptığı şey, milletin, devletin, hakkını, hukukunu her şeyin üstünde tutmak. Millet ve devlet söz konusu olduğu zaman, değil Amerika'yı, dünyanın tamamını gözünü kırpmadan karşısına alacak yürek ve cesaret sahibi olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanını, milletin hukukunu korumak için imar, ihya ve inşa etmeye devam edeceklerini ifade eden Bozdağ, yollarına devam edeceklerini bildirdi.

"Tayyip Erdoğan'ın dayısı kuvvetli, yenemezsiniz. Onun dayısı 81 milyon Türk milletidir" ifadelerini kullanan Bozdağ, "Tayyip Erdoğan'ı yenemezsiniz." dedi.

Birbirine benzemeyen partilerin bir araya geldiğini, birbirinin izine kurşun atanların Erdoğan düşmanlığında birbirine sevdalı hale geldiğini söyleyen Bozdağ, "Hangi konuda anlaşacaklar? Adam, 'İmam hatiplerin orta kısmını kapatacağım' diyor, anlaşacak mısınız? 'Ben Kur'an kurslarına gidişi 16 yaşa getireceğim' diyor, anlaşacak mısınız? Başka bir sürü konu var. Hangisinde anlaşacaksınız? Milleti kandırmak için yapıyorlar. Bu ittifakın içinde HDP de vardır." diye konuştu.

- "Sayın İnce, ince ince düşünüyor"

Bozdağ, 24 Haziran'da, çok siyasetçinin tasfiye olacağını, kaybedenin arkasına bakmadan gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayı olup kaybedenler, milletin huzuruna bir daha çıkamayacaklar ama CHP'de iş karışık. Şimdi Sayın İnce, ince ince düşünüyor, sık elemiyor. İnce ince düşünüyor. Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına mı oynuyor, yoksa CHP'nin Genel Başkanlığına mı oynuyor, orası belli değil. İnce bir iş var orada. Öyle gözüküyor ki, 24 Haziran'dan sonra ya Kılıçdaroğlu ya da İnce değişecek. Orada da bir tasfiye yaşanacak."

Yeni hükümet siteminin, kaybedenin tasfiye olduğu bir sistem olduğunu anlatan Bozdağ, bu sistemde, siyasetin, milletin iradesiyle değişeceğini, dönüşeceğini vurguladı.

- "Bu milletin gönlüne giden yol, tehditten geçmez"

"Bugün bu ittifakı kuran, milleti aldatmak için her türlü hileye başvuranları siz değiştireceksiniz" diyen Bozdağ, konuşmasını şunları söyledi:

"Bunlar iyi tehdit yapıyor. Konuşurken oradan efeleniyor. Hepinizi gördük, 15 Temmuz'da hepinizi gördük. Evlerinize kuruldunuz, televizyondan olup biteni seyrettiniz. Neredeydiniz kabadayılar? Niye çıkamadınız meydana? Televizyonların başında olup biteni seyredip, bu millet darbecilere Türkiye'yi dar edince meydana çıkıp ahkam kesmek kolay iştir. Hepsi bir yerdeydi. Şimdi meydanda efeleniyorlar. Kimisi TRT'yi satacağım diyor, kimisi TRT'dekileri tehdit ediyor; 'Önünde miting yapacağım, gelirsem size dünyanın kaç köşe olduğunu göstereceğim'. Adamların işleri güçleri tehdit, korku salmak. Siz ne yapabilirsiniz, gücünüz neye yeter, hiçbir şeye yetmez. Bizim böyle kuru gürültülere pabuç bırakacak bir halimiz var mı? Biz böyle nice kuru gürültü yapanları dinledik, hepsini gönderdik ama biz buradayız, yarın da öbür gün de buradayız. Kuru gürültü yapanların hepsi yarın nerede olacak, onu da göreceğiz. Tehditle, şantajla, korkutmayla, yıldırmayla, TRT'yi ya da başka kurumları baskı altına alacağını düşünenler yanlış yapıyorlar. Bu milletin gönlüne giden yol, tehditten geçmez. Sevgiden, saygıdan, millete dokunmaktan geçer."

Bozdağ, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.