İslami finansın kalbi Tunus'ta atacak

ANKARA (AA) - İslam Kalkınma Bankasının 43. Genel Kurulu, 1-5 Nisan'da Tunus’ta yapılacak.

Bankanın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üye 57 ülkenin temsilcilerinin bir araya geleceği Genel Kurula, Türkiye'den, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılması bekleniyor.

Genel Kurula 2 bin kişinin katılması beklenirken, İslami finans başta olmak üzere küresel ekonomi ve üye ülkelerdeki sorun ve fırsatlar 50 oturumda ele alınacak. Genç işsizlik, Afrika’da altyapı yatırımları, kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve dijital teknolojiler, körlükle mücadele, oturumlarda tartışılacak diğer konu başlıkları arasında yer alıyor.

İslam Kalkınma Bankası, 7 Aralık 1973'te aralarında Türkiye’nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu.

Faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlayan banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar üye ülkelere toplam 128 milyar dolar finansman sağlayan banka, Türkiye'ye de 483 proje için 11,2 milyar dolar kullandırdı.

Ankara ve İstanbul’da 2014'te ofis açan banka, Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak kullanıyor.

Muhabir: Bahattin Gönültaş