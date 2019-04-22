ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Ufka Yolculuk Derneği tarafından düzenlenen, "İslam'da Güzel Ahlak" konulu yarışmada dereceye giren ortaokul öğrencilerine ödülleri verildi.

Dernek tarafından öğrencilere dağıtılan "İslam'da Güzel Ahlak" bilgilerinin yer aldığı kitaba ilişkin ilk sınav internet üzerinden yapıldı.

Sınavda başarılı olan öğrenciler yazılı sınava lındı.

Türkiye geneli 580 bin ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışmada Şehit Mehmet Çitçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilçe genelinde dereceye girdi.

Birinci seçilen Zeynep Göksu Alat Ankara 28'incisi, ikinci seçilen Kardelen Kanbur Ankara 47'ncisi, üçüncü seçilen Sümeyye Borkurt da Ankara 850'ncisi oldu.

İlçe genelinde ilk 3'e giren öğrenciler derneğin Beypazarı temsilcisi Ufuk Dağlıoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

Dağlıoğlu, yaptığı açıklamada, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, öğrencileri yetiştiren öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.



