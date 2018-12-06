İŞKUR’un iş kulübü eğitimi tamamlandı

YOZGAT (AA) - Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü engellilere yönelik düzenlediği iş kulübü eğitimlerini tamamladı.



İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğünce engellilere yönelik düzenlenen iş kulübü eğitimini tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.



İl Müdürü Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmada, dezavantajlı konumda bulunan engellilerin iş arama süreçlerinde her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Engellilerin kendi işlerinin patronu olmaları için hibe destekleri bulunduğunu da dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Kulüp eğitimlerinde iş arama becerileri, beden dili, mülakat teknikleri, iletişim becerileri ve motivasyon oyunlarıyla uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitimler sonucunda vatandaşlarımızın öz güvenlerinin artacağını ve iş gücü piyasasında avantajlı hale geleceklerine inanıyorum."