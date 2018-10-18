İŞKUR'dan genç işsizliğiyle mücadele projesi

SİVAS (AA) - Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), genç işsizliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği "İşe İlk Adım Projesi" kapsamında üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve istihdam edilmelerini sağlıyor.

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında "İşe İlk Adım Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor.

İş başı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında İŞKUR tarafından destek sağlanacak.

Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25’i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek.

Böylece, üniversite mezunu gençlerin işbaşı eğitim programından sonra uzun süreli istihdamı sağlanacak.

Başvuru yapmak isteyen genler, detaylı bilgiyi Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alabilecek.