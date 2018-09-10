İŞKUR'da TYP yoğunluğu

AKSARAY (AA) - Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programları (TYP) kapsamında Aksaray’da 450 kişi kontenjanlı istihdam imkanı için başvurmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Aksaray’da TYP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürülüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak 450 işçi için başvurular başladı.

Hafta sonuna kadar devam edecek başvuruların ilk gününde 700 kişi başvuruda bulundu.

Yaşanan yoğunlukta olumsuz manzaraların yaşanmaması için valilik talimatıyla kurum önüne ikram çadırı kuruldu.

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçi alımlarının noter kurası ile yapılacağını söyledi.

Katılımın çok yoğun olduğunu ifade eden Akkuş, şunları kaydetti:

"Kurada çıkan işçiler 9 aylık süre boyunca çalışacaklar. En az asgari ücret tutarında destek söz konusu olup ayrıca iş kazası, meslek hastalığı gibi sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu yoğunlukta geçmiş dönemlerde maalesef olumsuz manzaralar yaşanıyordu. Biz bu manzaraların bir daha yaşanmaması adına valimizin talimatlarıyla, özel idarenin de destekleriyle vatandaşlarımızın güneşten, yağmurdan korunmasını sağlamak, daha kaliteli ve konforlu hizmet imkanı sunmak için tedbirler aldık. Bir taraftan çadır ve sandalye bir taraftan kahve, çay ve su ikramlarımızla sosyal devlet olmanın gereğini en güzel şekilde yerine getiriyoruz."