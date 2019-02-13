İŞKUR Sivas TSO'da bilgilendirme toplantısı yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliğinde işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yasal mevzuatın ve uygulama esaslarının anlatıldığı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) toplantıya, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Sivas Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhammed İnce, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Canpolat, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerden aktif iş gücü programları ve istihdamın korunmasına yönelik desteklerden kısa çalışma ödeneği hakkında detaylı bilgi verdi.

Özellikle işbaşı eğitim programlarının işverenler açısından personel maliyetinin azaltılmasında ve istenilen nitelikte iş gücünün yetiştirilmesinde bulunmaz bir nimet olduğunu aktaran Canpolat, "İlimiz işverenlerinin bu programdan maksimum seviyede yararlanması adına Sivas İŞKUR olarak tüm imkanları seferber etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de oldukça faydalı geçen toplantıdan dolayı teşekkür etti.