İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan fabrika ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kırşehir'de faaliyet gösteren lastik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Uzunkaya, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 2. Olağan Toplantısında kentteki işsizliğin önlenmesi ve istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya, daha sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve diğer yetkililerle Petlas Lastik Fabrikasını ziyaret etti. Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem'den fabrikanın işleyişi ve üretim hakkında bilgi alan Uzunkaya, üretim ünitelerinde incelemelerde bulundu.

Uzunkaya'ya ziyaretinde, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya da eşlik etti.