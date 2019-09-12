İŞKUR 379 bin işsize nitelik kazandırdı

ANKARA (AA) - İŞKUR, işsizlerin mesleki niteliğini geliştirme kapsamında ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiye eğitim verdi.

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işveren ile iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, mesleki eğitim kursu ve işbaşı ile girişimcilik eğitim programı gibi aktif iş gücü hizmetlerini de etkin bir biçimde kullanıyor.

Türkiye genelinde yaptırdığı "İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizleri" ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden ve bu mesleklerle ilgili kurs ve program düzenleyen kurum, ocak-ağustos döneminde "İşbaşı Eğitim Programı", "Girişimcilik Eğitim Programı" ve "Mesleki Eğitim Kursu" kapsamında 80 bin 210 program düzenledi. Bu programlardan toplamda 379 bin 224 kişi faydalandı.

Bu dönemde mesleki eğitim kursları arasında en fazla ilgi "dokuma konfeksiyon makineci", "kadın giyim modelist yardımcısı" ve "müşteri hizmetleri görevlisi-asistanı" mesleklerine gösterildi.8 bin 961 okul ziyaret edildi

İŞKUR, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet vermeye devam ediyor.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde kurum personelince yapılan bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 4 milyon 566 bin 103, işveren danışmanlığı kapsamında iş yeri ziyaret sayısı ise yüzde 9,9 artışla 475 bin 906 oldu.

Aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri amacıyla okul ziyaret sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,9 azalarak 8 bin 961 olarak gerçekleşti.