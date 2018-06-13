İşitme engellilerden Sivas Müftüsü'ne ziyaret

SİVAS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen Bizim Eller Kur’an Okuyor Projesi kapsamında umre ödüllü olarak düzenlenen İşaret Diliyle Kur’an-ı Kerim Okuma ve Dini Bilgiler Yarışmasına katılan işitme engelliler, Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş’u ziyaret etti.

Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İşaret Diliyle Kur’an-ı Kerim Okuma ve Dini Bilgiler Yarışmasına katılan işitme engelliler, İl Müftüsü Akkuş’u makamında ziyarette bulundu.

Yarışmaya katılan işitme engellileri tebrik eden Akkuş, "Yüce kitabımızı öğrenmek ve okumak için bütün engelleri aşıp böyle bir cesaret gösterdikleri için yarışmacı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kur'an'ın engel tanımadığını yarışmaya katılan kardeşlerimiz bize bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Akkuş, ziyarette yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim etti.



Ziyarette, Sivas İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Mustafa Epik, Başkan Yardımcısı Faruk Bilge, Eğitim-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Deveci, İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Bedrettin Kocaman ve İşitme Engelliler Kur’an Kursu öğreticisi Amine Kesgin de hazır bulundu.

Bu arada yarışmada, erkeklerden Mücahit Harmandalı, kadınlarda ise Hüsne Ateş'in il birincisi olarak yine Sivas’ta düzenlenecek olan bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

