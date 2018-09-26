"İşin daha derununa inecek işler yapılmalı"

KONYA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geride kalan 16 yılda ülkemizde çok önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Yollardan hastanelere, okullara, toplu konut projelerine, tünellere, köprülere, barajlara varıncaya kadar ülkemizin büyük ülke olma yolundaki altyapı adımları büyük ölçüde atıldı. Şimdi geldiğimiz noktada artık bu işin daha derununa inecek işlerin yapılması gerekiyor. Bunlar da kültürdür, sanattır, eğitimdir." dedi.

Meram Belediyesince yapımı tamamlanan Konya'daki ilk Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine katılan Erdoğan, kitapların ve dinlenme alanlarının olduğu kıraathanelerin vatandaşı okumaya teşvik edeceğini söyledi.

Kitap okumanın ve kendini geliştirmenin genç, yaşlı herkes için önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Geride kalan 16 yılda ülkemizde çok önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Yollardan hastanelere, okullara, toplu konut projelerine, tünellere, köprülere, barajlara varıncaya kadar ülkemizin büyük ülke olma yolundaki altyapı adımları büyük ölçüde atıldı. Şimdi geldiğimiz noktada artık bu işin daha derununa inecek işlerin yapılması gerekiyor. Bunlar da kültürdür, sanattır, eğitimdir. Bu yolda da elbette okumak önemli." diye konuştu.

Okumaktan kastın sadece kitap ve dergi okumak olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Okumaktan kasıt aslında bütün bir yaradılışı, alıcılarınız açık bir şekilde izlemek, anlamaya çalışmak. Bunun için zaman zaman kitap okuyacaksınız, zaman zaman bazı insanlara kulak vereceksiniz, zaman zaman gezip etrafınızı izleyeceksiniz ama sadece okumak yeterli değil. Aynı zamanda yazmak, yani ifade etmek gerek. Bütün bu yaradılışı anlamlandırmaya, anlamaya, kendi inanç dünyamızın kodlarıyla bunlara anlam vermeye çalışırken, bir de anladıklarımızı paylaşmak, ifade etmek, zaman zaman yazıyla, zaman zaman konuşarak, zaman zaman sanat eserleri vermek suretiyle önemli."

- "Yani okuyacağız, dinleyeceğiz"



Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sine "Dinle" sözüyle başladığını, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yani okuyacağız, dinleyeceğiz, öncelikle gayretimizi buna sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, okunan ve dinlenenden anlaşılanların da doğru şekilde etrafa anlatılması, ifade edilmesi ve bilginin paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Konya'da yaşamış alimlerin, hayatlarını, insanlara bilgi aktarmak, yol göstermek için edinilen bilgiyi paylaşmak üzerine kurduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim ümidim, bu Millet Kıraathanesi'nin buradaki çocuklarımızın, gençlerimizin, gencinden yaşlısına bütün vatandaşlarımızın okumasına, yazmasına, anlamasına, dinlemesine ve kendini ifade etmesine katkıda bulunmasıdır. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Meram Belediye Başkanımıza, Konya'ya güzel hizmetler veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu vizyonu gösterdiği için Sayın Cumhurbaşkanımızı da özellikle teşekkürle anmak istiyorum."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da son 16 yılda yapılan hizmetlerle şehrin ve ülkenin çehresinin değiştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathanelerinin önemli projeler olduğuna değinen Altay, vatandaşların buralarda faydalı ve keyifli vakit geçirebileceğini dile getirdi.

- Eski stadyum Millet Bahçesi olacak

Altay, Konya'da eski stadyum alanının Millet Bahçesi olarak hizmet vereceğini hatırlattı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşa faydalı hizmetler yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Millet Kıraathanelerinin ülkenin dört bir yanında bütün vatandaşları kucaklayacağına işaret eden Toru, şöyle konuştu:

"Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitaplar, gazeteler ve dergiler yer alırken önemli bir ayrıntıya da sahiptir. Görme engelli vatandaşlarımızın da buradan kolaylıkla istifade etmeleri ve okuyarak ufuklarını daha da geliştirmelerine vesile olabilmek maksadıyla onlar için ayrı bir bölüm ve kütüphane oluşturduk."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince Millet Kıraathanesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet kıraathaneyi gezdi.

Erdoğan, görme engelliler için hazırlanan bölümde, sesli kitap dinledi, cihazları inceledi.

Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Etnospor Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



