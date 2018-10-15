"İsimsiz kahramanlar" yarışmayla ortaya çıkarılacak

ÇANKIRI (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu'nun isimsiz kahramanlarının, düzenlenen yarışmayla ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından Milli Mücadele'nin cephe gerisiyle ilgili tarihi fotoğraflar ve yazılı belgelerin ortaya çıkarılması amacıyla yarışma düzenlendi.

Dernek Başkanı İsmail Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin Milli Mücadele'yi iki ordu ile yaptığını söyledi.

Birinci ordunun askerlik yapabilecek yaştaki erkeklerin tamamından oluşan ve cephelerde savaşan ordu olduğunu anlatan Çam, "İkinci ordu ise cephe gerisinde kalan ve birinci orduya cephane yetiştirmeye çalışan görünmeyen karınca ordusuydu. Böylece Türk milleti, Anadolu'nun her karış toprağı için ailece savaşmıştır." dedi.

- "Sizin aileniz de Milli Mücadele'ye katılmıştı"

Düzenlenen yarışmanın sloganının "Sizin aileniz de Milli Mücadeleye katılmıştı" olduğunu aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Burada sözünü ettiğimiz sloganın üzerinde durmamızın sebebi o zaman çıkarılan Tekalif-i Milliye Kanunu her aileye bir sorumluluk vermiştir. Bu kanun bize gösteriyor ki Türkiye'deki her aile, bir şekilde bu Milli Mücadele'ye katılmıştır. Dolayısıyla Milli Mücadele ailece yapılmış bir mücadeledir demek kesinlikle yanlış bir tabir değildir. Zaferden sonra Milli Mücadele anma etkinliklerinde sadece cepheden bahsedilip cephe gerisinin hakkı verilmediği için biz bu projeyle cephe gerisinin isimsiz kahramanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada Tekalif-i Milliye Kanunu gereği vatandaşın eline verilen makbuz, sertifika ve vesikaları ortaya çıkarmak suretiyle bu söylediğimiz konuyu yazılı tarihi bir vesika ile ispatlamaya çalışıyoruz."

Çam, yarışmaya www.istiklalyolu.com adresinden 1 Mart tarihine kadar 14 yaş üzeri herkesin katılabileceğini sözlerine ekledi.