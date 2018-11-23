Işıklı yaya geçidindeki kaza kameraya yansıdı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yaya geçidinde yeşil ışık yanarken meydana gelen ve 11 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kaza, kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'ndaki ışıklı yaya geçidinde meydana gelen kazada, 11 yaşında olduğu bildirilen bir çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza anı, kent güvenlik kamera sistemine de yansıdı.

- Anne ve babasına değil, kurallara uymuş

Kamera görüntülerine göre, ebeveynleriyle yaya geçidine gelen çocuk, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen anne ve babasının aksine yeşil ışığın yanmasını bekliyor.

Yayalara yeşil ışık yanmasının ardından anne ve babasının bulunduğu karşı kaldırıma yönelen çocuğa, bu sırada durmadan kavşağı geçen bir otomobil çarpıyor.



