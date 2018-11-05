Işık, Balkan şampiyonu oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli başarılı sporcu Urkuş Işık'ın ikinci defa Balkan şampiyonu olması kentte sevinçle karşılandı.

Işık, Romanya da yapılan 62. Balkan Kros Şampiyonası’nda ay yıldızlı formayla altın madalya kazandı. Urkuş Işık, Balkan U-20 Salon Atletizm Şampiyonası 3 bin metrede de şampiyonluk kazanmıştı.

Başarılı sporcunun antrenörü Ziya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Işık'ın elde ettiği bu ikinci başarının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Şampiyonaya farklı ülkelerden 96 sporcunun katıldığını anlatan Kaya, Işık'ın, U-20 kadınlar kategorisinde yarışarak ikinci başarısını elde ettiğini dile getirdi.

Urkuş Işık'ın artık hedef yükselttiğini vurgulayan Kaya, "Sporcumuz daha önce Balkan Şampiyonası salonda şampiyon olmuştu. Şimdi açıkta krosta şampiyonluğu elde etti. Urkuş'un sayısız Türkiye şampiyonluğu var. İkinci Balkan şampiyonluğunu elde etmiş oldu." diye konuştu.