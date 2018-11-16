İşCep’ten yeni yıl kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından kullanılan Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden, yeni yıla girerken hediyeler veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından kullanılan Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden, yeni yıla girerken çeşitli hediyeler sunuyor.

10 adet Samsung Galaxy tablet, 10 adet Huawei P20 pro akıllı telefon ve 10 adet Urbanears kablosuz kulaklığın hediye edileceği kampanya, 31 Aralık 2018'de kadar devam edecek.

Kampanyaya, İşCep'e müşteri numarası veya TC Kimlik Numarası ve müşteri şifresi ile giriş yapan tüm İş Bankası bireysel müşterileri 1 çekiliş hakkı kazanarak dahil olabiliyor. İşCep uygulaması, cep telefonunun tarayıcısına "www.isbank.com.tr/indir" yazılarak ya da App Store veya Google Play’den ücretsiz yüklenebiliyor.

Talihliler, 11 Ocak 2019'da noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde "www.isbank.com.tr" ve İş Bankası sosyal medya hesaplarında, 16 Ocak 2019'da da Posta Gazetesi'nde ilan edilecek.