İşaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü söylediler

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde, Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu işaret dili ve folklor kursunun kursiyerleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü dolayısıyla işaret diliyle gösteri yaptı.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ürgüp Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Yıldırım Güner, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İşaret diliyle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Güner, "Bu etkinliğin yapılmasında ve işaret dili kursunun açılmasında desteklerini esirgemeyen ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Çok anlamlı ve çok güzel oldu. Kursiyerlerimiz çok güzel şekilde gösterdiklerimizi uyguladı." diye konuştu.

Etkinliğe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkan Vekili Mustafa Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Baki Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.