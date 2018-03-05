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İşaret diliyle afet eğitimi

- Çankırı'da, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında işitme engellilere işaret dili ile temel afet bilinci eğitimi verildi

05 Mart 2018 Pazartesi 15:56
İşaret diliyle afet eğitimi
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla işitme engellilere işaret dili ile temel afet bilinci eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve AFAD tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, işitme engelli vatandaşlar işaret dili ile afet konusunda bilgilendirildi.

Programın açılışında konuşan AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, Türkiye'nin afetlerin yoğun yaşandığı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'de sadece deprem değil diğer afetlerin de yaşandığına işaret eden Korkutata, "Günümüzde de yoğun savaşlar ve diğer terör olaylarından dolayı ülkemiz maalesef büyük sıkıntılar yaşayabilmektedir. Biz ülke olarak bunların hepsine hazır olmak zorundayız." dedi.

Afetlere sadece kamu kurumlarının değil bütün vatandaşların hazır olması gerektiğini vurgulayan Korkutata, şunları kaydetti:

"Bizim AFAD olarak, 'Afete Hazır Türkiye' projemizin bir ayağı olan, bunun alt başlıkları 'afete hazır okul, afete hazır aile, afete hazır gençlik, afete hazır engelliler' diye projelerimiz var. Bireylerimizin tamamını bilinçlendirmek bizim görevimiz. Bununla ilgili ilimizde yaklaşık 40 bine yakın insana afet bilinci eğitimi verdik. Biz bu eğitimleri ısrarla vermeye devam edeceğiz. Bu tür toplantıların sayısını artırmaya çalışacağız. Bir can bile kurtardığımızda bu bizim için bir dünyayı kurtarmak gibidir."

Anahtar Kelimeler:
AfadAile Ve Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüçankırıEğitimIşaret Dili
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