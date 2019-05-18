İşaret dili ile İstiklal Marşı okudular

YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan İşaret Dili Kursu'na katılan kursiyerler, işaret dili ile İstiklal Marşı okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, nisan ayı ortalarında açılan kursa 20 kursiyerin devam ettiğini ve kursiyerlerin tamamının işaret dilini konuşmaya başladığını belirtti.

Engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek amacıyla açılan kursun mayıs ayı sonuna kadar devam edeceği bilgisini veren Ekinci, "Usta öğretici Firaz Arslan tarafından verilen kursumuzu bu yıl ilk kez açtık. Talep olması durumunda bundan sonra da aynı kursu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Konuşma engelli vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresiyle iletişim kurmak zorunda. Onları anlayabilmemiz lazım. Bu kursumuza devam eden kursiyerlerimiz bundan böyle konuşma engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilecekler. Kursiyerlerimiz bir de sürpriz olarak bizlere işaret diliyle İstiklal Marşı okudular." dedi.

