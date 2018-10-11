İşaret dili ile camilerdeki engelleri kaldıracaklar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, cami ve Kur'an kursları başta olmak üzere hayatın her alanında işitme engellilere yardımcı olmaları için din görevlilerine işaret dili eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi'nin kursunu başarıyla tamamlayan 14 imam hatip, vaiz ve Kur'an kursu öğreticisine müftülük binasında düzenlenen törende sertifikaları takdim edildi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, törende yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine hitap eden din görevlilerinin sadece camilerde ve Kur'an kurslarında değil, hayatın her alanında engellilere hizmet etmeyi kendilerine görev bildiklerini söyledi.

Bu amaçla açılan işaret dili eğitimine din görevlilerinin ilgi gösterdiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Sizler Kırşehir'de işaret dili öğrenmenin öncüleri oldunuz. İşaret dili her alanda lazım olabilir ama din dili farklı bir özellik arz ediyor. Allah, peygamber, cennet, cehennem, sevap, günah gibi kavramların işaret diline çevrilmesiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çalışmaları var. Bu konuda basılı materyaller var. Bunların da en kısa zamanda sizlere ulaştırılması için çabalayacağım. İşaret dili konusunda ülkemizin belki de en önemli sorunlarından biri, dini kavramların bilinmiyor olmasıdır. Dini kavramları bilenler, işaret dilini bilmiyor. İşaret dilini bilenler de dini kavramları bilmiyor. Öyleyse bizim camilerde görevli hocalarımız işaret dilini bilirse muhataplara daha rahat ulaştırabileceklerdir. Sizler de bu eğitimi aldınız, işitme engelli olan vatandaşlarımıza yardımcı olacaksınız."

Merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde bir hutbeyi işaret dili ile de aktaracaklarını bildiren Yaman, "Hatibimiz minberde hutbe okurken aşağıda işaret dilini bilen sizden bir arkadaşımız da hutbeyi cemaate işaret dili ile aktaracak. İşitme engelli kardeşlerimize sizlerin katkılarıyla yardımcı olmaya çalışacağız." dedi.

Yaman, konuşmasının ardından kadın ve erkek din görevlilerine işaret dili sertifikalarını takdim etti.

Din görevlileri, belgelerini aldıktan sonra işaret dili ile "engelleri kaldırdık" diyerek işitme engelli vatandaşlara mesaj verdi.