KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu’nda "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisi açıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr Semra Aksoylu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, iş sağlığı ve güvenliği konusunun gelişmiş toplumlarda insana verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.



Karamustafa, "Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ciddi önem verildiğini biliyoruz. Gelişmiş toplumlarda iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, bu alanda güzel çalışmalarda bulunmakta ve eğitimini vermektedir." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, beraberindeki üniversite ve okul yöneticileriyle serginin açılış kurdelesini kesti.