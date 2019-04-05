ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerine iş ayakkabısı hediye edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı ve ÇAKÜ Öğretim Görevlisi Levent Kavlak, başvurduğu firma tarafından gönderilen iş ayakkabılarını 82 öğrenciye verdi.

Kavlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin saha deneyimlerinin artırılması amacıyla organize ettikleri teknik gezilerde ve sahada yapacakları çalışmalarda kişisel koruyucu donanımların zorunlu ve çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere yapılan yatırımların motivasyon anlamında olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getiren Kavlak, "Bu kutsal davranıştan dolayı firma yetkililerine, yapılan çalışmalara destek veren ve geleceğin iş güvenliğini uzmanlarının sahada başarılı olabilmeleri için ellerinden gelen azami gayreti gösteren başta Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve üniversite yönetimine öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.



