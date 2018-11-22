İş makinesiyle define ararken yakalandılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de define bulmak için iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesi İnaç köyü Güllü Sırtı mevkisinde define bulma amaçlı iş makinesiyle izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Arazide yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre derinliğinde kazı yapan H.İ, Ü.Ö. ve B.K, suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan iş makinesi, 2 kürek, 2 manyetik dedektör ve çeşitli ekipmanlar ile 2 otomobile el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.