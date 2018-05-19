İş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

KARAMAN (AA) - Karaman'da geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman Belediyesine ait iş makinesiyle Beyazkent Mahallesi Seyir Terasları yanındaki yolda kumlama çalışması yapan Musa G. (52), geri manevra yaptığı sırada, Adnan Emek (59) idaresindeki 70 EH 189 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Emek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Emek'in cesedi, incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü Musa G. gözaltına alındı.