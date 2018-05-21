İş makineleriyle define ararken yakalandılar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, büyük iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezine bağlı Kalankaldı, Sevdiğin, Kırıkpınar köyleri ve çevresinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu Y.E, A.Ç, S.A, E.D, R.T, H.A, A.D, S.D, M.U, H.D, T.Y, H.K. ve Ü.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı 2 ekskavatör, 3 jeneratör, 3 kırıcı alet ve 11 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve Ü.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, köyde bulunan arazileri farklı zamanlarda araştırdıkları, kazı yapılacak noktaları belirledikten sonra alana özel iş makineleri ve malzemelerini getirerek kazı yaptığı ileri sürüldü.