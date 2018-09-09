İş insanı Ünver, toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı kurtulan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver, son yolculuğuna uğurlandı.

Ünver için Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünver'in kızı Selin, erkek kardeşi İsmet Ünver ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.

İkindi namazının ardından Ünver için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ünver'in yakınları, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Futbol Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Cenaze namazının ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Ünver'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

İş insanı Halil İbrahim Ünver, sahibi olduğu Ünver Havacılık'a ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Kartal'dan Sefaköy'e giderken Bostancı açıklarında denize düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da 1950 yılında doğan Ünver, Türkiye'nin lisanslı ilk helikopter pilotlarından biriydi. Yükseköğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulu'nda tamamlayan iş adamı, soyadını taşıyan Ünver Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ünver, uzun yıllar, Otokar'ın Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

Muhabir: Adem Demir