İş insanı Songül Zülfikar son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Ankara'da bir spor salonunun saunasında fenalaşarak yaşamını yitiren FTZ Grup Başkanı Songül Zülfikar, son yolculuğuna uğurlandı.

Zülfikar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, FTZ Grup kurucusu Ferruh Temel Zülfikar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika temsilcisi ve iş insanı katıldı.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 70 yaşında hayatını kaybeden Zülfikar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Gölbaşı'nda bulunan aile kabristanlığına götürüldü.