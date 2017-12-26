KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), "İş Dünyasında Yeni Soluk: Arabuluculuk" konferansı düzenlendi.

Kırşehir TSO salonunda düzenlenen konferansta konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk sayesinde iş dünyasında yeni bir dönem başlatıldığını ifade etti.

Arabuluculuğun iş dünyasına etkisini değerlendiren Ekicioğlu, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geleceğini vurguladı.

Yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapması mümkün olmayacak. Düzenlemenin iş dünyası için zaman tasarrufu sağlayacak. İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir. Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır."