İş bulamayınca patron oldu

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde ikamet eden ev hanımı Songül Bakışkan, iş bulamayınca arkadaşlarından aldığı borçla kendi iş yerini açtı.

Çocuklarının daha iyi şartlarda eğitim alması ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla uzun süre iş arayan 3 çocuk annesi Songül Bakışkan (32), ortaokul mezunu olması nedeniyle başvurduğu her işten ya olumsuz cevap aldı ya da çok düşük ücretlerle çalışması teklif edildi.

Kendi işini kurmaya karar veren Bakışkan, ailesinin ve çevresindekilerin "yapamasın" sözlerine aldırmadan tantuni üzerine lokanta açtı.

Bakışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin çiftçilik yaptığını ve çocuklarının büyüyüp eğitim giderlerinin artması nedeniyle aile bütçesine kendisinin de katkı vermek istediğini, bu nedenle çalışmaya karar verdiğini söyledi.

İş başvurularının olumsuz sonuçlandığını belirten Bakışkan, şunları dile getirdi:

"Eşim çiftçilik yapıyor ve kıt kanaat geçiniyorduk. Çocuklarımız büyüdü ve onların iyi bir eğitim almasını istiyorum. Ben ortaokuldan sonra okuyamadım ama onların okumasını istiyorum. Bu nedenle de iş arayışına başladım. İş ararken çok komik rakamlara iş teklifiyle karşılaştım. Sabahın 7.00'sinden akşam 19.00'a kadar 500 lira aylık para teklif edenler oldu. Çok aradım ama kendime göre bir iş bulamadım. Burayı açmadan önce son bir kez daha şansımı denemek için Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'a gittim ve iş istediğimi söyledi. Sağ olsun kendisi bir kaç yere yönlendirdi. Söylediği yerlere gittim oradaki yerlerden de olumsuz sonuç aldım. Bunun üzerine bende kendi işimi kurma fikri gelişti."

İş yeri açmaya karar verene kadar hiç tantuni yapmadığını anlatan Bakışkan, daha sonra evde denemeler yaptığını, arkadaşlarına tattırdığını ve beğenilince başarılı olduğunu gördüğünü aktardı.

Kendi işini açacağını söylediğinde eşi dahil kimsenin "yaparsın" demediğini dile getiren Bakışkan, "Ailem ve çevremdekilerin yüzde 90'ı karşı çıktı. Çok az kişi 'yaparsın' dedi. Bu konuda kendime güvendim, azmettim ve yaptım. Bu işe başlarken hiç bir birikimim yoktu. Arkadaşlardan borç toplayarak bu işe giriştim. Şimdi de KOSGEB girişimcilik eğitimi aldım ve inşallah oradan alacağım destekle de borçlarımı kapatacağım." diye konuştu.

İşlerinin beklediğinden daha iyi olduğunu aktaran Bakışkan, müşterilerinin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu, hedefinin daha büyük bir iş yeri açmak ve tantunide kendi markasıyla şubeleşmek olduğunu vurguladı.

Müşterilerden Ayşe Keskin ise, "Bir bayanın işletmesi nedeniyle mekanda sakinlik ve huzurluk var. Menüsü, tantunisi, hizmeti çok güzel, ben şahsen çok memnunum." ifadelerini kullandı.