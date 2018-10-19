İş Bankası'nın sendikasyon kredisi imzalaması

İSTANBUL (AA) - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladıklarını belirterek, "Kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti." açıklamasını yaptı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla 605 milyon avro ve 276 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere imzalanan kredi anlaşmasında, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Corporate Bank ise ajan banka olarak görev aldı.

Sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti avro diliminde "Euribor + yüzde 2,65", dolar diliminde ise "Libor + yüzde 2,75" oldu. Banka, bu yıl sağladığı toplam 2,5 milyar doları bulan sendikasyon kredileri ile reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 13 ülkeden 26 finansal kuruluşun katılımıyla sağladıklarını belirterek, "Mayıs ayında tamamladığımız işlemde olduğu gibi bu dönemde de ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan çok sayıda bankanın katılımının yanı sıra kredinin büyüklüğü, uluslararası piyasalarda hem Bankamıza hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti." ifadelerini kullandı.



