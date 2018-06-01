İş Bankası'ndan

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, bankayla özdeşleşen "Geleneksel Bayram Kredisi" kampanyası ile yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm bireysel ihtiyaçlar için kredi kullanma fırsatı sunuyor.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın artık geleneksel hale gelen bayram kredisi kampanyası kapsamında, aylık yüzde 1,59'dan başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan aylık eşit taksitlerle veya kişiye özel esnek taksitli ödeme planlarıyla kredi kullanılabiliyor.

Kredi başvuruları bankanın şubeleri, İşCep, internet bankacılığı, telefon şubesi ve bankamatiklerin yanı sıra, "4402"ye mesaj ileterek yapılabiliyor. Başvuru hangi kanaldan yapılırsa yapılsın, cevabı hemen cep telefonuna gönderiliyor.

Şubelerden yapılan kredi başvurusu olumlu sonuçlandığında İşCep'ten kredi sözleşmesi onaylanarak, kredi tutarı tekrar şubeye gitmeden hesaba aktarılabiliyor.