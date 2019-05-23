İş Bankası'ndan enflasyona endeksli 2 yeni vadeli hesap

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Türk lirası (TL) yatırımlarının enflasyona karşı korunmasını sağlayacak 2 yeni vadeli hesap ürünü sundu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı" ve "Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı" ürünleri ile banka müşterilerine, birikimlerini enflasyon karşısında koruma ve ilave getiri sağlama imkanı veriyor.

Minimum 30 bin lira alt limitli olarak açılabilen hesaplarda, tasarruf sahipleri dilerlerse vadeleri bozmaksızın hesaplarından para çekebiliyor.

Hesaplar 92-370 gün vadelerde açılabiliyor. 366 gün vade ve üzeri açılan hesaplara enflasyon korumasına ek sıfır stopaj uygulaması yapılarak tasarruf sahiplerine vergi avantajı sağlanıyor.

Geliştirilen yeni ürünler ile bireysel yatırımcıların TL'yi yatırımlarında daha fazla tercih etmeleri amaçlanıyor.







- Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı

92-370 gün vadelerde açılabilen Enflasyon Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı ile hesap açılışı sırasında müşterilere "sabit bir ilani faiz oranı" taahhüt ediliyor.

Hesap açılışı sırasında ayrıca, vade sonundaki güncel yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına ilave edilecek bir prim oranı da belirleniyor.

Vade sonunda, hesap açılışı sırasında belirlenen "ilani faiz oranı" ile "Yıllık TÜFE Değişim Oranı+prim oranı" karşılaştırılarak daha yüksek olan oran üzerinden hesaba faiz işletiliyor. Böylelikle tasarruf sahipleri, enflasyondan etkilenmeden yüksek getiri elde etmiş oluyor.





- Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı





366-370 gün aralığında vadelerde açılabilen Enflasyona Endeksli Vadeli TL Mevduat Hesabı ile faiz tercih etmeyen müşteriler anaparasının değerini vade sonundaki güncel yıllık TÜFE değişim oranı kadar korumuş oluyor.

Yıllık TÜFE değişim oranının üzerinde getiri elde etmeyi amaçlayan müşteriler ise bu ürünle dilerlerse vade sonundaki güncel yıllık TÜFE değişim oranına, hesap açılışında belirlenen bir "prim oranının" eklenmesini de tercih ederek enflasyonun üzerinde bir getiri imkanı elde edebiliyor.

