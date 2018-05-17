İş Bankası’na 1,5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 18 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 447 milyon dolar ve 867,6 milyon avro olmak üzere toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, banka böylece, geçen yıl mayıs ayında tamamladığı işlemi yüzde 100’ün üzerinde yenilemiş oldu.



İmzalanan kredi anlaşmasında; Standard Chartered Bank ve Industrial and Commercial Bank of China koordinatör, First Abu Dhabi Bank ise ajan banka olarak görev aldı.



Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisine en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti dolar diliminde Libor + yüzde 1,30, avro diliminde ise Euribor + yüzde 1,20 oldu.



İş Bankası, zorlu piyasa koşullarına rağmen, sendikasyon kredisini 18 ülkeden 42 bankanın katılımı ile yeniledi. Bu işlemde Güney Amerika ve Güney Afrika’yı da kapsayacak şekilde farklı ülkelerden çok sayıda bankanın katılımı, kredinin büyüklüğü ve yenileme oranı, uluslararası piyasalarda bankaya ve bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

2018 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 371 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası, sağladığı bu krediyle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

