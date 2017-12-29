İş Bankası, IFC'den 125 milyon dolar finansman sağladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde International Finance Corporation'dan (IFC) 125 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı çerçevesinde IFC'den 125 milyon dolar tutarında 9 yıl nihai vadeli 2 seriden oluşan finansman sağladığı belirtildi.

Söz konusu kaynağın IFC tarafından belirlenen enerji verimliliği kriterlerine uygun yeşil konut kredileri ile genel olarak konut kredilerinin finansmanında kullandırılacağı bildirildi.