İş adamından TSK'ye 1 milyon liralık bağış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına 1 milyon lira bağış yapan iş adamı Mustafa Kılıç'a, altın madalya ve berat belgesi verdi.

Vali Çakacak, makamında düzenlenen törende, TSK'nin savaş gücünün artırılmasına katkı sağlayan milletin maddi ve manevi desteğinin önemine dikkati çekerek, 1 milyon lira bağışta bulunan Kılıç'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Vakfın Genel Müdür vekili Sadık Piyade de yeni harp sanayi dallarının kurulması, milli harp sanayisinin güçlendirilip daha çok geliştirilmesi için TSK'ya katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Piyade, "26 Eylül 1987 yılında kurulan TSK Güçlendirme Vakfının Mütevelli Heyet Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Savunma Sanayi Müsteşarı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı heyetin diğer üyeleridir. Bilindiği üzere illerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız vakfımızın fahri tanıtım kurulu onursal başkanı olarak katkılar sunmaktadırlar. Vakfın yönerge esaslarına göre Eskişehir'de ikamet eden bağışçımız Mustafa Kılıç'a altın madalya ve berat belgesi takdim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş adamı Kılıç'a altın madalya ve berat belgesi verildi.