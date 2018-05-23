İş adamı Ilıcan cinayetinde yeni tutuklama

ANKARA (AA) - İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Veli Kadooğlu tutuklandı.
Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Veli Kadooğlu, adliyeye sevk edildi.
Kadooğlu, cinayete iştirak etmek suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Ilıcan (48), 21 Mart 2018'de Çankaya'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.