İş adamı Güney, Öncül'e sponsor oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehirli iş adamı Birol Güney, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacak sporcu Kemal Öncül'e (43) sponsor oldu.

İş adamı Güney, 7-10 Aralık tarihlerinde İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Öncül'ün tüm masraflarını üstlendi.

Yaklaşık 4 yıldır vücut geliştirme sporuna emek veren Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye ikincisi olduğu spor dalında hedefinin Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Öncül, şöyle konuştu:

"Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Severek yaptığım sporu gençlere aşılamak, sağlıklı gençlerin yetişmelerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla özverili şekilde çalışıyorum. Bayrağımızı İspanya’da dalgalandırmayı istiyorum. Bu çabalarımda desteğini esirgemeyen değerli iş adamımıza teşekkür ederim."

Ülkeyi dünya şampiyonasında temsil edecek milli sporcuya katkı sağlamanın bir Nevşehirli olarak görevi olduğunu belirten Güney ise bu bilinçle elinden geldiğince sporcuların yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

Güney, "Umarız Öncül, şampiyonada da büyük başarı elde eder ve hayallerini gerçekleştirir, biz de bu başarının gururunu yaşarız." diye konuştu.