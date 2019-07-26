ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Irkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa'da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır." dedi.

Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever iş insanı Ali Demirel tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin bulundukları beldenin, bulundukları illerin alametifarikası olduğunu belirtti.

Camilerin bulundukları yer hakkında insanlara fikirler verdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Camilerimizin bir anlamda istiklalimizin de timsali olduğunu biliyoruz. Ne diyoruz 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebediyen yurdumun üstünde inlemeli.' Biz bunun ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz hain darbe gecesinde gördük, şahit olduk. O ezanlar, o salalar ve milletimizin iman dolu göğsü, alçak darbecilere hak ettikleri cevabı vermiş ve o gece ezanlar dinmemiştir. Millet, bu demokrasimize karşı yapılan alçak saldırıyı püskürtmüştür. Bayrağımız dalgalanmaya devam etmiştir."

Yıldırım, camilerin toplumun sosyal ve manevi kalkınmasında çok büyük katkılarının olduğuna değinerek, camilerde iyi ve erdemli insan olmanın nasıl gerçekleşeceğinin anlatıldığını ifade etti.

İslam'ın barış, kardeşlik ve esenlik dini olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hep iyiliği emreder. Kötülüklerden uzak kalmamızı emreder. Barışı ve kardeşliği emreder. Son zamanlarda Batı dünyasında maalesef dinimiz hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığını hep beraber görüyoruz. İslamofobi, İslam korkusu, İslam düşmanlığı, gittikçe yeni kuşaklarda yaygınlaşmakta ve mabetlerimize, camilerimize, mescitlerimize kundaklamalar, saldırmalar gün geçtikçe artmaktadır. İslam'ın kardeşlikten, birlikten, beraberlikten başka hiçbir mesajı olmadığını bilmeyenler maalesef Müslümanları da farklı gösterme gayreti içine girmektedir. Irkçılık, aşırıcılık insanlığın başının belasıdır. Bugün Avrupa'da yükselen aşırıcılık ileride toplumsal bir sorun olmanın ötesinde kıtayı bir baştan bir başa tehdit eden bir baş belası haline gelmeye adaydır. Bu bakımdan dostlarımızı bu konuda daha fazla empati yapmaya, dinler arasındaki hoşgörünün daha fazla yaygınlaştırılması konusunda gayret etmeye davet ediyoruz."

- "Korkutarak din öğretilmez, sevdirerek din öğretilir"

Yıldırım, Müslümanların her zaman emredildikleri gibi dosdoğru olması gerektiğini kaydederek, yaratılış istikametinin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

İnsanlığın felaketini hazırlayan oyunlara karşı çok uyanık ve basiretli olunması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dinimizi, inancımızı her türlü hurafeden uzak, en güzel şekilde öğrenmeli ve yavrularımıza da öğretmeliyiz. Korkutarak din öğretilmez, sevdirerek din öğretilir. Şimdi okul tatili. Yavrularımız Kur'an-ı Kerim öğrenmek için camilerimize gidiyor. Tabii ki burada hocalarımız, onlarla çok büyük mesai harcıyor, gayret gösteriyor. Ancak onların çocuk olduğunu daima hatırlamalı ve belirli bir hoşgörü içinde onları gittikleri bu yerlerden uzaklaştırmadan, sevdirerek, verecekleri mesajı, bilgiyi öğretmeleri şüphesiz geleceğimiz açısından da dinimizin iyi şekilde algılanması bakımından da önem arz ediyor. Bizler etnik farklılıklarımızı, kültür farklılıklarımızı, inanç farklılıklarımızı kavga ve çatışma nedeni olarak görmeyeceğiz. Bizi yaratan Rabbimizin kulları olarak birbirimizi her zaman seveceğiz. Kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek için daha çok gayret edeceğiz."

Yıldırım, Eskişehir'in kendisi için özel bir şehir olduğunu ve Türkiye'de, 50 yılın hayali Yüksek Hızlı Treni ilk Eskişehir'e getirdiğini hatırlattı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise camilerin birlik ve beraberliğin perçinlendiği mekanlar olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'da camilerin minarelerinden okunan salaların birliğe, beraberliğe, demokrasi ve vatana nasıl hizmetler yaptığını herkesin gördüğünü anımsatan Çakacak, "Camilerin yapımında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen de Allah için yapılan ve insanlığın hizmetini sunulan her şeyin ahiret yatırımlarından olduğunu belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Çakacak, İşleyen, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile beraberindekiler, caminin açılışını gerçekleştirdi.