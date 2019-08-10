İSTANBUL (AA) - VIPTurkishPass markası ile Türkiye’de yabancılara şirket kuruluşu ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdürü ve MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İranlıların turistik ziyaretlerinin daha sonra ülkeye yatırım yapma kararlarına da etki ettiğini belirterek, "Gelen İranlı turistlerin birçoğu Türkiye’nin güzelliklerine ve potansiyeline hayran kalıyor. İranlıların Türkiye’yi gördükten sonra yatırım yapma kararı aldıklarına da sıkça şahit oluyoruz. Türkiye’de ev alma, yerleşme ve yatırım yapma konusunda hevesli olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elit Vatandaşlık ve Yatırım Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye yönelik İranlı ilgisi artarak sürüyor. Türkiye’den konut alımında Irak’tan sonra ikinci sırada, vatandaşlık başvurularında ise ilk sırada olan İranlılar, TOBB verilerine göre 2019 ilk yarısında Türkiye’de şirket açarak doğrudan sermaye yatırımı yapan ülkeler arasında da birinci sıraya yerleşti. İranlıların Türkiye’ye olan ilgisi turizm verilerinde de dikkati çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yayımlanan istatistiklerine göre Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısında yılın ilk yarısında büyük bir artış gözlemleniyor. İstatistiklere göre yılın ilk altı ayında Rusya Federasyonu'ndan 2 milyon 700 bin, Almanya’dan 1 milyon 800 bin, Bulgaristan’dan 1 milyon 236 bin, İngiltere’den ise 1 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti. İranlılar ise son verilere göre 882 bin kişi ile beşinciliğe yerleşmiş bulunuyor. Buna göre Türkiye’ye gelen turistler arasında İranlıların payı yüzde 5’e yaklaşmış durumda.

2017 yılında yıl boyunca 1 milyon, 2018 yılında ise 1 milyon 142 bin İranlı turistin Türkiye'ye geldiği göz önüne alınınca yılın ilk altı ayda gelen İranlı turist sayısının 900 bine yaklaşması İranlı turist sayısında iki katına yakın bir artışa işaret ediyor.

İranlı turistlerin önemli bir kısmının kara yolu ile Türkiye’ye geldiklerinin ve Van başta olmak üzere sınır illerini ziyaret ettiklerinin altını çizen uzmanlar, kara yolu ile gelenlerin alışveriş yaparak dönüşte beraberinde Türkiye’den satın aldıkları ürün ve malları götürdüklerini de ifade ediyor. İstatistikler Van’a yılın ilk altı ayında karayoluyla 95 bin İranlı turistin geldiğini gösteriyor.

Uzun Nevruz tatilinin temmuzda başlaması ile İranlı turist sayısında yaz ayları boyunca önemli bir artış olduğunun, bu artışın gelecek ayların istatistikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlandığında daha ne görüleceğinin altını çizen uzmanlar, yıl sonu itibarıyla İranlı turist sayısının geçen yıla göre ikiye katlanarak 2 milyona yaklaşmasının beklendiğini ifade ediyor.

- İranlıların turizm potansiyeli çok yüksek





Açıklamada görüşlerine yer verilen Çayabatmaz, “İranlıların Türkiye’ye ilgisinin artarak sürdüğünü görüyoruz. İranlı turistler İstanbul ve Antalya gibi turistik yörelere geldiği gibi İzmir, Trabzon, Van gibi yörelerimize de sıklıkla gidiyor. Özellikle karayolu ile gelmek isteyenler uzun Nevruz tatilde Van’a akın etmiş bulunuyor. Van’ın en büyük turizm potansiyelini şu an İranlılar oluşturuyor, Van otelleri İranlı turistler sayesinde doluyor.” ifadelerini kullandı.

Yıl sonu itibarıyla Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısının geçen yıla göre ikiye katlanarak 2 milyona yaklaşmasını beklediklerini ifade eden Çayabatmaz, şunları kaydetti:

"İran ile Türkiye arasındaki ticari ve turistik potansiyel çok yüksek. Geniş bir kara sınırımızın olması, iki ülke arasındaki charter ve tarifeli uçuşların yoğun olması gibi etkenler yanında Türkiye’nin doğal güzellikleri ve her anlamda özgürlükler ülkesi olması turistik amaçla seyahat eden İranlıları cezbediyor. İranlılar için Türkiye adeta bir ikinci vatan, alternatif bir yaşam kurabilecekleri ikinci bir ülke haline gelmiş bulunmakta. İranlıların turistik ziyaretleri daha sonra ülkeye yatırım yapma kararlarına da etki ediyor.

Gelen İranlı turistlerin birçoğu Türkiye’nin güzelliklerine ve potansiyeline hayran kalıyor. İranlıların Türkiye’yi gördükten sonra yatırım yapma kararı aldıklarına da sıkça şahit oluyoruz. Türkiye’de ev alma, yerleşme ve yatırım yapma konusunda hevesli olduklarını görüyoruz. Esasen yabancı sermayeli şirket kuruluşunda ve vatandaşlık kazanmada birinci sırada gayrimenkul alımında ikinci sırada olan İranlıların bu ilgisi Türkiye’ye geçici olarak değil kalıcı olarak geldiklerini gösteriyor."