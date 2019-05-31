İranlı siyasiler ABD ile savaş ihtimalini 'uzak' görüyor

TAHRAN (AA) - İranlı siyasetçiler Basra Körfezi'ndeki gerginliğin Tahran ile Washington arasında sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceği ve iki ülke liderinin verdiği mesajların da bu yönde olduğu görüşünde.

İran Meclisindeki muhtelif fraksiyonlara mensup milletvekilleri, ABD ile İran arasında Basra Körfezi'nde devam eden gerginliği AA muhabirine değerlendirdi.

"İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak"

AA muhabirine konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin kamuoyunun psikolojisini etki altına almak için politika yürüttüğünü ifade ederek, "İran'a karşı yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacaktır, bunu defalarca kez dile getirdik. Bu konu birçok ülkeyi telaşa düşürdü ve mevcut gerginliğin büyümesini engellemek için çaba gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin izlediği politikaların İranlı tarafların içeride birliğine vesile olduğunu belirterek, "İranlılar birlik içinde bu siyasete karşı direnmenin planlarını yapıyor. Biz bu süreçte ABD'nin daha fazla bedel ödeyeceğini düşünüyoruz, çünkü ellerinde başka araç ve kartları kalmadı." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi'ndeki gerginliğin yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Felahetpişe, bazı ülkelerin üçüncü aktör olarak devreye girdiğini ve gerginliği azaltmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

"ABD askeri bir çatışmanın değil ekonomik bir savaşın peşinde"

Sanayi ve Maden Komisyonu Üyesi Muhsin Kuhken de ABD'nin bölgeye savaş gemileri göndererek ve asker sevk ederek içeriden bir ayaklanmanın çıkmasını ve İran'ın müzakereye mecbur bırakılmasını amaçladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD, askeri bir çatışmanın değil ekonomik bir savaşın peşinde. Herhangi bir savaşın olacağına inanmıyorum. Eğer savaş çıkarsa da çatışmaların şehirlerimize kadar gelmesine izin vermeyiz ve birkaç gün içinde ABD donanmasını okyanusta batırıp işi bitiririz. Böyle bir gücümüz var."

ABD'nin Basra Körfezi ve Irak'taki askeri yetkililerinin gerçekçi tespitler dile getirdiğini ve çatışmaya girilmemesi tavsiyesinde bulunduklarını hatırlatan Kuhken, tüm maliyetlerin Washington yönetiminin hazinesinden karşılanması nedeniyle böyle bir maceraya atılmayacaklarını ve bu yüzden birilerini aracı yapıp olumlu mesajlar gönderdiklerini savundu.

Washington yönetiminin temel ekseninin ekonomi olduğunu ve bu konuda geri adım atacağını savunan Kuhken, "İran'ın bölgede çok geniş bir destekçi kitlesi var ve Batılılar bundan korkuyor. Bizim bölgedeki potansiyelimiz çok büyük fakat bunu savaş değil huzur için kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'liler savaşı kötü gördükleri için değil İran ile savaşacak güçleri olmadığı için savaşmıyor"

İran Meclis Araştırmaları Merkezi Başkanı Kazım Celali de ABD yönetiminin başındaki grubun arada yumuşak çıkışlarda bulunduğunu ancak asıl hedeflerinin pratikte şiddet ve savaş olduğunu dile getirdi.

"ABD'liler savaşı kötü gördükleri için değil İran ile savaşacak güçleri olmadığı için savaşmıyor." görüşünü savunan Celali, "Eğer savaşın çıkarlarına olacağı sonucuna varsaydılar mutlaka savaşırlardı. Öyle anlaşılıyor ki savaşın çıkarlarına hizmet etmediği sonucuna vardılar. Çünkü İran güçlü bir devlet ve içeride etkili kartları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaşta ilk hedef Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleridir"

Ellerindeki verilerin herhangi bir savaşın çıkmayacağına işaret ettiğini söyleyen İsfahan Milletvekili Hamid Rıza Fuladi ise ABD'nin İran rejimini askeri saldırılarla yıkamayacağını anladığını kaydetti.

Fuladi, şunları kaydetti:

"ABD, savaşın kendi zararına olacağını bildiği için ekonomik baskıları artırıyor. Eğer savaş çıkarsa ABD'nin bölgedeki müttefikleri de huzur içinde kalmayacaktır. Savaşta ilk hedef Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleridir. ABD bu hesapları çok iyi yapıyor ve o yüzden savaş seçeneğini tercih etmiyor."

Fars Milletvekili Cemşid Caferpur da ABD ile savaş olacağına inanmadığını ve Washington yönetiminin saldırmaya cesaret edemeyeceğini savunarak, "Savaş ABD için çok pahalıya mal olacak. Bazı kazanımlar elde etmesi mümkündür ancak İsrail'den Suudi Arabistan'a kadar bölgedeki tüm müttefikleri İran'ın füzelerinin hedefinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaşın olmasını istemiyor"

Meclis Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve Erdebil Milletvekili Hemayed Mirzade, İran lideri Ali Hamaney'in savaşın çıkmaması noktasında kararlı olduğunu, ABD tarafının yaptığı açıklamalardan da herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağına yönelik sinyaller geldiğini söyledi.

"Savaş, kimsenin çıkarına hizmet etmiyor." diyen Mirzade, şu değerlendirmede bulundu:

"Savaş ne bölge ülkelerinin çıkarına hizmet eder ne de müdahale etmek isteyen ülkelerin. O yüzden birkaçı hariç bölge ülkeleri de savaşın olmasını istemiyor. Her ne kadar düşmanımızın değirmenine su taşısalar da savaşın zararlarına olacağını bildikleri için bundan yana değiller. İranlı tüm siyasi taraflar ve ABD'li yetkililer, savaşın çıkmayacağına inanıyor."

"Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak"

"ABD'nin Basra Körfezi'ndeki jandarması" olarak nitelendirdiği Şah rejiminin devrilmesinden sonra Washington yönetiminin 40 yıldır kendileriyle bu şekilde muamele ettiğini aktaran İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi, "Kesinlikle ABD ile bir savaş olmayacak." dedi.

Nevruzi, "Eğer ABD böyle bir şeye kalkışır ve saldırırsa biz elbette ki hazırız. ABD tehditlerinin İran için bir anlamı yok. Rusya, Çin, Türkiye, Pakistan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi artıracağız. ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapmayacağız ve ona ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.

"İçeriden teslim olmamız için ekonomik baskı yöntemini kullanıyorlar"

Yezd Milletvekili Muhammed Rıza Sabbagiyan ise Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde İran'ın öncülüğündeki "direniş hattı" ile ABD ve onun bölgedeki müttefikleri arasında bir gerginlik yaşandığını ifade etti.

Sabbagiyan, "ABD bizimle savaşacak şartlarda değil. Savaş tehditleri devlet yetkililerimizi ve halkımızı korkutmak için ortaya atılıyor. İsrail füzelerimizin hedefindedir ve o yüzden savaşın olacağını düşünmüyorum. İçeriden teslim olmamız için ekonomik baskı yöntemini kullanıyorlar. O yüzden hükümet halkın ekonomik sorunlarının çözülmesi için çalışmalıdır." ifadelerini kullandı.

İmar Komisyonu Üyesi Mehrdad Bauc Lahuti de ABD ile savaş ihtimaline ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Ne biz savaş istiyoruz ne de ABD böyle bir şeye cüret edebilir. Eğer savaş ateşi yakılırsa, o ateşin kıvılcımları yakanların eteklerini saracaktır. ABD İran'ın askeri gücünü biliyor o yüzden böyle feci bir yanlışa düşeceklerini zannetmiyorum."