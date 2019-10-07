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İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması
İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Cehromi, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz." dedi.
Genel 05.10.2019, 19:28
TAHRAN (AA) - İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başka ülkelerin de desteğiyle uzaya İranlı astronot göndereceklerini söyledi.
İran'ın uzay endüstrisi alanındaki çalışmalarının ABD'yi kızdırdığını ve bu nedenle bir gecede İran'ın 3 uzay kurumunu yaptırım kapsamına aldığını belirten Cehromi, "Başka ülkelerin de desteğiyle uzaya mutlaka İranlı astronot göndereceğiz. Bu gelişmeden hoşlanmayacak olanlar bilmelidir ki bir metre uzaklıktan görüntü alabilecek uyduyu da 2021 yılına kadar yörüngeye yerleştireceğiz." dedi.
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