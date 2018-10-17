İran'dan Trump'ın yaptırım açıklamalarına 'siyasi blöf' nitelemesi

ANKARA (AA) - İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Kardor, 5 Kasım'da devreye girmesi öngörülen ABD'nin İran petrolünü hedefleyen ikinci aşama yaptırımlarını değerlendirdi.

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Trump'ın, İran'ın petrol ihracatını azaltma çabalarına aylar önce başladığını söyleyen Kardor, "ABD Başkanı bu konuda yapacağı her şeyi yaptı ve İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme açıklamalarının siyasi blöf olduğunu iyi biliyor." dedi.

Kardor, 5 Kasım'daki yaptırımlarda İran'a karşı kullanılacak özel bir durumun olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

ABD'nin anlaşmadan çekildiği tarihten bu yana İran'ın petrol ihracatında yaklaşık günlük 800 bin varil düşüş yaşansa da Tahran yönetimi, Çin ve Hindistan başta olmak üzere petrol ihracatını sürdürüyor.

ABD'nin, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yönelik yaptırımların 5 Kasım'da devreye girmesi öngörülüyor.

Muhabir: Ahmet Dursun